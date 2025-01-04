squid game.. الخروج من الأحداث الأساسية بكثير من الغموض والفلسفة

كيف خرج الجزء الثاني من الإطار الدرامي لـ"squid game"؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 07:19 مساءً - خلال الفترة الماضية ومع نهاية العام الماضي 2024، تم عرض الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهيروكان عدد كبير من جمهور ومُتابعي المسلسل حول العالم ينتظرون عرض الجزء الثاني منه بحماس شديد؛ مما جعل الكثير من التكهنات تظهر حول أحداثوعقب عرضه تباينت الآراء أيضاً ما بين مُعجب ومُهاجم للجزء الجديد.عام 2021 عُرض الموسم الأول من المسلسل الكوري "squid game" وحقق نجاحاً كبيراً حول العالم. ويعود ذلك النجاح إلى الفلسفة المُختلفة التي دارت حولها أحداث المسلسل؛ حيث عرض فكرة أن هناك بعض الأشخاص قد يقررون الدخول في لعبة غامضة لكسب الأموال، وبناءً على ذلك يتفاجؤون بأن تلك الألعاب مُميتة، ويكون الاختيار بين الحياة والمال!تلك الفكرة الفلسفية حققت نجاحاً لدى الجمهور، وبشكل خاص أن الفكرة جديدة ومُختلفة، وتم تنفيذها بدقة عالية سواء من خلال الديكور أو الموسيقى أو الأداء التمثيلي، وحالة الغموض التي عاشها المُشاهد بشكل عام؛ حتى تم الإعلان عن تقديم موسم جديد؛ ليتم طرح تساؤل: عن ماذا ستدور أحداث الجزء الجديد؛ حيث إن أحداث الجزء الأول انتهت بفوز أحد المُتسابقين؟نستطيع القول إن الموسم الجديد من "squid game" نجح في الخروج من الإطار الدرامي الذي قُدّم في الموسم الأول؛ فقد اعتمد على قصة واضحة لبطل المسلسل الفائز في الجزء الأول، والذي يسعى للانتقام لمن فقدوا حياتهم خلال الألعاب. كما أن الجزء الجديد اعتمد بشكل أكبر على الغموض وسير الأحداث بعيداً عن عامل الإبهار الذي تم استغلاله في الجزء الأول اعتماداً على الفكرة الجديدة.

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squid game والنجاح في وضع الإنسان أمام نفسه

حمل الموسم الجديد من المسلسل الكوري squid game جرعة أعمق وأكبر للفلسفة التي يحملها المُسلسل، والفكرة الأساسية مُغلفة بإطار من الغموض جعلت المُشاهدين يرون أنفسهم بمكان أبطال العمل؛ حيث يكون عليهم الاختيار والتغلب على الصعاب التي داخل عقولهم، أصبحت الاختيار في الحياة وليس مجموعة ألعاب بالمسلسل.بشكل عام، جاء الموسم الجديد من squid game ليؤكد على نجاح الأعمال الفنية الكورية، والتي تسعى للاهتمام بكافة تفاصيل العمل الفني، ما بين إخراج وأداء تمثيلي وديكور وموسيقى؛ لتقديم عمل فني يُحقق نجاحاً على مستوى عالمي، وأيضاً يحمل الكثير من الأفكار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».