محمد عدوية يطلب من جمهوره الدعاء لوالده الراحل

محمد عدوية يدعو لوالده الراحل

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 07:19 مساءً - قام الفنانبنشر صورة جديدة عبْر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهر فيها برفقة والده الراحل الفنانوالذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 29 ‏ديسمبر 2024.‏وأرفقتعليقاً بالصورة التي قام بنشرها، يدعو فيه لوالده الراحل، ويطلب من جمهوره الدعاء له؛ قائلاً: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك. أسألكم الدعاء ‏والفاتحة".‏

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وفاة أحمد عدوية

وسط صدمة جديدة للوسط الفني، رحل الفنان أحمد عدوية رمز الأغنية الشعبية عن عالمنا، عن عمر يناهز الـ79 عاماً بعد صراع مع المرض، وقد نعى محمد عدوية ‏والده بكلمات مؤثرة؛ حيث كتب عبْر حسابه على "فيسبوك": "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب. حنون القلب، جابر الخواطر".‏ويُعتبر النجممن أهم المغنين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده؛ فيُعتبر الأب ‏الروحي لمن جاءوا بعده مثل: حكيم. وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».