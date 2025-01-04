ليلى علوي تشارك فيديو جديداً من كواليس المستريحة.. وهكذا ظهرت!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 07:19 مساءً - نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو جديداً من كواليس فيلمها الجديد "المستريحة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

ليلى علوي تشارك فيديو جديداً من كواليس المستريحة

شاركت الفنانة ليلى علوي من خلال حسابها على "إنستغرام"، فيديو جديداً من كواليس فيلمها "المستريحة"، وعلّقت عليه قائلة: "من كواليس تصوير فيلم المستريحة. منتظرة آراءكم على الفيلم. الآن في جميع دُور العرض في مصر والدول العربية".

وقد ظهرت ليلى علوي في الكواليس أثناء التحضيرات لأحد المشاهد وهي ترتدي شعراً مستعاراً باللون الأصفر، كما ظهرت وهي تؤدي أحد الاستعراضات مع أبطال العمل، في أجواء سيطر عليها المرح والسعادة.

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فيلم "المستريحة"

يُذكر أنه تم طرح فيلم "المستريحة" في دُور السينما المصرية يوم 31 ديسمبر الماضي، وفي الوطن العربي وسينمات الخليج يوم 1 يناير الجاري. ويُشاركها البطولة كلٌّ من: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا.

ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي. وإخراج عمرو صلاح. وتجدد ليلى علوي في الفيلم التعاون مع الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة، بعد ثلاثية: "ماما حامل"، و"شوجر دادي"، و"جوازة توكسيك".

وتدور قصته حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب؛ لاستعادة ألماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها؛ فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الألماسة.

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ليلى علوي تشارك في موسم الرياض

في سياق آخر، حققت الفنانة ليلى علوي نجاحاً كبيراً مع عرض مسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة"، في النسخة الحالية من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تم عرضها لمدة 5 أيام متواصلة، وتحديداً من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الجاري، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي.

وتُجسد ليلى علوي خلال أحداث المسرحية، دَور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجَأ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية؛ فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ. فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

ويُشارك في بطولة مسرحية "مشيرة الخطيرة"، بجانب ليلى علوي، كلٌّ من: بيومي فؤاد، سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرين.



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