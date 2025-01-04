بحضور العديد من النجوم.. إلهام شاهين تحتفل بيوم ميلادها وتطلق عليه هذا الاسم

إلهام شاهين تحتفل بيوم ميلادها بحضور نجوم الفن

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إلهام شاهين في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 07:19 مساءً - احتفلت الفنانةمساء أمس الجمعة الموافق 3 يناير بيوم ميلادها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، كان أبرزهم: يسرا وأنغام وليلى علوي، وأطلقت على الحفل اسم: "احتفالية برج الجدي".شاركت الفنانة إلهام شاهين كلّ جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور من احتفالها بيوم ميلادها، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. وعلّقت على الصور قائلة: "يا رب سنة 2025 تكون سنة حلوة علينا جميعاً".كما نشرت مجموعة صور أخرى من الحفل، وعلّقت أيضاً عليها قائلة: "احتفالية ببرج الجدي أجمل وأطيب قلوب. ليلى علوي وأنغام وسميرة سعيد ودرة ونبيلة عبيد وإيهاب توفيق. كل سنة وأنتم طيبين ومتألقين. سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم. بحبكم من كل قلبي. وكل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض دايماً".وقد شارك الفنانةالاحتفال بيوم ميلادها عددٌ كبير من النجوم، أبرزهم: يسرا، ليلى علوي، أنغام، سميرة سعيد، درة وزوجها هاني سعد، كريم فهمي، محمود حميدة، بشرى، أحمد رزق، أحمد زاهر، محمد سامي، مي عمر، سلاف فواخرجي.كما حضر أيضاً: الفنانة الاستعراضية دينا، نبيلة عبيد، منة شلبي، إيهاب توفيق، وليد توفيق، داليا مصطفى، وفاء عامر، منة فضالي، ولقاء الخميسي وغيرهم من النجوم.يمكنكِ متابعة: بينهم يسرا وماجد المصري: نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائيالجدير بالذكر، أنانضمت مؤخراً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، ومن المفترض أنها ستقدّم دَور عمة عمرو سعد، الذي تجمعها به علاقة قوية.مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، عماد زيادة، بشرى، أحمد رزق، أحمد فهمي، طارق النهري، ونشوى مصطفى. من تأليف خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.يُذكر أن آخر أعمالكان مشاركتها في مسلسل "الفريدو"، وهو عمل مكوّن من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته؛ حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح. وإخراج عصام نصار. وبطولة: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عفاف رشاد، وغيرهم من النجوم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».