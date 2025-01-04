شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه بداية من فبراير المقبل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 ونصف مساء على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الأيام الماضية.

وعرضت أمس الحلقة 10 والأخيرة من الموسم الأول، بعنوان شهادة حق، حيث ألقت الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها، بطولة هبة مجدي و دنيا نعمان وميشيل مساك، وسيف محسن وأحمد اسامة واسلام خالد من نجوم كاستينج، وكتبها سيف قنصوة، وأخرجها عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.

