شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تتعاون مع المطربة سيرا للمرة الثانية في كليب "ماتشرحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور المخرجة بتول عرفة كليب أغنية المطربة سيرا، "ماتشرحش"، في القاهرة خلال 10 أيام، ومن كلمات على حسين وألحان وتوزيع مصطفى غانم.

كليب "ماتشرحش" ثاني تعاون للمخرجة بتول عرفة مع المطربة سيرا، حيث صورت معها بتول عرفة كليب، "فيك ميزة" ومن المقرر أن يطرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن المطربة سيرا، قالت المخرجة بتول عرفة إنها سعيدة بالتعاون معها للمرة الثانية، خاصة أنها موهبة متميزة وصوت جميل ولديها إحساس خاص بالكلمة واللحن.



بتول عرفة



سيرا

وأكدت بتول عرفة أنها تضع حاليًا عددًا من الأفكار لشكل كليب "متشرحش"، وكيف ستقدم "سيرا"، بشكل مختلف عن كليب "فيك ميزة".

كليب "متشرحش" هو ثاني أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2025، بعد كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وقدمت بتول عرفة ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من المطربين منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة ومصطفي قمر وخالد سليم ومحمد نور.