شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تعلن انفصالها رسميًا عن سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة رنا سماحة انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب حيث علقت على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة تم الانفصال رسميًا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى.



تغريدة رنا سماحة



ورفضت مؤخرًا الفنانة رنا سماحة التعليق على قصة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب للمرة الثانية، بعدما أعلنت الخبر خلال بودكاست المتزوجين، حيث أكدت أن السبب وراء الانفصال عائد إلى تراكمات عديدة ومتكررة، والتى واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما.

وقررت رنا سماحة عدم الخوض فى تفاصيل أكثر حول قصة انفصالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتى الشخصية، أنا ماعنديش أى تعليق للسادة الأخوة الصحفيين إنتم على راسى بس أنا ماعنديش أى تعليق ولا هيبقى ليا أى تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

رنا سماحة كانت أعلنت منذ فترة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، قبل أن يعودا إلى بعضهما سريعا، إلا أن المشاكل والخلافات بينهما حالت دون استكمال زيجتهما وقررا الانفصال بشكل نهائى، بعدما اتفقا على أن الانفصال هو القرار الأفضل بالنسبة لهما.