شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب آلام المسيح وتصريحاته.. سر تصنيف ميل جيبسون بمعاداة السامية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم جمهور النجم ميل جيبسون بعيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم الثالث من يناير، وذلك وسط اهتمام من جميع محبيه على مستوي العالم ممن يعتبرونه أيقونتهم السينمائية خلال السنوات الماضية، فهو النجم الذى وضع بصمته الإبداعية على أفضل أفلام هوليود سواء كمخرج أو كبطل للفيلم.

ورغم شعبيته الكبيرة على مستوي العالم إلا أنه لا يمتلك نفس النجومية والمحبة من قبل أغلب اليهود، إذ تم تصنيفه منذ سنوات بأنه معادى للسامية على مستوي العالم وذلك لعدة أسباب نرصد أغلبها خلال السطور التالية.

القصة تبدأ من الهجوم عليه من قبل طائفة كبيرة من اليهود له هاجمته بسبب إخراجه فيلم "آلام المسيح" الذى أظهر فيه اليهود ببشاعة شديدة من خلال محاولاتهم المستمرة للقضاء على المسيح، حيث يظهورن بمنتهي الفظاعة طوال الأحداث.

السبب الثانى يتعلق به ويتمثل فى التصريحات المكررة منه تجاههم، حين وصفهم ذات مرة بأنهم المتسببون فى كل الحروب، وبالتالى وضع اسمه على قائمة المعادين للسامية طوال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن ميل جيبسون تم الهجوم عليه على خلفية اخراج فيلم "الام المسيح" في أكثر من مناسبة بسبب الهجوم على اليهود وصورتهم السيئة في الفيلم، بالإضافة إلي إثارة الفيلم جدلاً واسعاً حول العالم، كما تردد خلال الفترة الماضية عن نية جيبسون التحضير لجزء ثاني من الفيلم، إلا أن جيبسون لا زال إلي الآن يتكتم علي تفاصيله، ولم يدلي بأية تصريحات حول استعداده لتصوير جزء ثاني من الفيلم باسم قيامة المسيح مثلما تردد في العديد من التقارير التي أجزمت بصحة الأمر، وأكدت أن سبب إخفاء جيبسون الأمر هو الخوف من إثارة غضب اليهود ضده.