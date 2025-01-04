شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوتاكا: ابنتي في العمليات أرجوكم ادعولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد أوتاكا عن تعرض ابنته لأزمة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى، وإجراء عملية وذلك من خلال حسابه على "إنستجرام".

ونشر صورة لابنته من داخل المستشفى عبر خاصية "الاستوري"، معلقًا عليها: "بنتي في العمليات، أرجوكم ادعولها، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".



محمد أوتاكا

يذكر أن أخر أعمال محمد أوتاكا مسلسل بابا جه، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.