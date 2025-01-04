شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير بعد وفاة شقيقته: ربنا يصبرنا وتشييع جثمانها يقتصر على العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد بدير خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تشييع جثمان شقيقته يقتصر على الأهل والأقارب فقط، مضيفا: شكرًا لكل من قام بتعزيتى وواسانى، وربنا يرحم شقيقتى ويصبرنا على فراقها.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.