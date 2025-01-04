حفلا توزيع جوائز غولدن غلوب والأوسكار.. تشابه واختلافات تميز الحفلين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 04:19 مساءً - مع بداية عام 2025، يبدأ موسم الحفلات الفنية بهوليوود، حيث يجتمع نجوم الصف الأول في الصناعة للاحتفال بإنجازات السينما والتلفزيون لعام 2024. وتنطلق العديد من حفلات توزيع الجوائز التي تشمل غولدن غلوب، مروراً بحفل ساغ، اختيار النقاد، وحتى الوصول لأهم وأكبر حفل سينمائي وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ومع انطلاق حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، الذي تفصلنا ساعات على انطلاقه، يجد البعض وجود تشابه بينه وبين حفل توزيع جوائز الأوسكار، فصحيح أن الحفلين يجمعهما بعض التشابه، إلا أن هناك أيضاً بعض الاختلافات التي سنرصدها من خلال الموضوع التالي.

حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

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المحطة الأولى في رحلة حفلات توزيع الجوائز هي حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، الذي سينطلق يوم 5 يناير الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التوقيت سيوافق فجر يوم الإثنين 6 يناير، تحديداً الساعة 3 فجراً.

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أوجه التشابه بين جوائز جولدن جلوب وجوائز الأوسكار

يرمز حفل غولدن غلوب وحفل توزيع جوائز أوسكار إلى قمة الإنجاز الفني، ويجسدان جوهر صناعة الترفيه، كما يجمع الحفلان دائماً حدث الرد كاربت التي يسير عليها أبرز النجوم والمشاهير في عالم الفن وصناعة السينما، وغالباً ما يمهد غولدن غلوب لجوائز الأوسكار المرموقة، التي تستضيفها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

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أوجه الاختلاف بين غولدن غلوب والأوسكار

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تمتد الاختلافات بين حفلي غولدن غلوب والأوسكار إلى ما هو أبعد من الاحتفالات المبهرة، والجوائز المقدمة للفائزين.

تحتفل جوائز غولدن غلوب بإنجازات السينما والتلفزيون، مع التركيز على المساهمات الدولية لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بما في ذلك فريق العمل والممثلين، بينما تسلط جوائز الأوسكار ، الحدث الذي يشاهده العالم أجمع، الضوء على الإنجازات السينمائية المتميزة، وتكريم الممثلين والمخرجين والكتّاب والإنجازات الفنية المختلفة.

بإنجازات السينما والتلفزيون، مع التركيز على المساهمات الدولية لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية، بما في ذلك فريق العمل والممثلين، بينما تسلط ، الحدث الذي يشاهده العالم أجمع، الضوء على الإنجازات السينمائية المتميزة، وتكريم الممثلين والمخرجين والكتّاب والإنجازات الفنية المختلفة. يتناقض كأس غولدن غلوب ، وهو تمثال ذهبي محمول باليد متوج بكرة أرضية، مع تمثال الأوسكار الصغير الذي يضم فارساً منمقاً يحمل سيفاً صليبياً.

، وهو تمثال ذهبي محمول باليد متوج بكرة أرضية، مع تمثال الصغير الذي يضم فارساً منمقاً يحمل سيفاً صليبياً. أُقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الافتتاحي في عام 1929 في فندق هوليوود روزفلت. على النقيض من ذلك، بدأ حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في عام 1944 في أستوديوهات 20th Century Fox.

الافتتاحي في عام 1929 في فندق هوليوود روزفلت. على النقيض من ذلك، بدأ في عام 1944 في أستوديوهات 20th Century Fox. يُقام حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عادةً في يناير، ويمتد أحياناً إلى فبراير، بينما يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار ، عادة بين أواخر فبراير وأوائل أبريل.

عادةً في يناير، ويمتد أحياناً إلى فبراير، بينما يُقام ، عادة بين أواخر فبراير وأوائل أبريل. من حيث الفئات المرشحة للجوائز، تشتمل جوائز غولدن غلوب على 27 جائزة، تعترف بالإنجازات في الدراما والموسيقى، والكوميديا في الأفلام والتلفزيون. أما جوائز الأوسكار، المخصصة للسينما فقط، فهي تشمل 23 فئة، تشمل جوائز محددة؛ مثل أفضل مكياج، أفضل قصة أصلية، وأفضل مؤثرات بصرية.

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