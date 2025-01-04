بعد جدل خلافاتها مع زوجها.. رنا سماحه تعلن انفصالها رسمياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 04:19 مساءً - بعد عده أشهر من تداول أنباء حول وجود خلافات بين الفنانة رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب، أعلنت سماحة خلال الساعات الماضية انفصالها رسمياً.

رنا سماحة تعلن انفصالها

كتبتتعليق عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام منشور قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكر كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتفاعل متابعي رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.

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رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الشخصي

كانت الفنانةقد خرجت عن صمتها بعد انتشار خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، وقامتبالتوضيح بأنها لا تريد التعليق على أيّ خبر يخص حياتها الشخصية، وذلك حسب المنشور الذي قامت بنشره عبْر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث قالت: "هاااام. بخصوص ما يتم تداوُله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أيّ تعليق للسادة الإخوة الصحفيين"، وتابعت بأنها تحترم جميع الصحفيين، ولكن هذه رغبتها؛ قائلة: "إنتو على راسي بس أنا معنديش أيّ تعليق. ولا هيبقى ليا أيّ تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

جديرٌ بالذكر أن رنا سماحة أعلنت منذ أيام عن إصابة ابنها بمتحوّر كورونا؛ وقامت بنشر صورة له أثناء تلقيه العلاج وطابت جمهورها بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية.

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