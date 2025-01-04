“مصدر الأمان في حياتي”.. ليلى زاهر تتحدث عن علاقتها بوالدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ببرنامج “كلام عائلي”، الذي يقدمه الفنان صدقي صخر على “يوتيوب”، كشفت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، عن علاقتها بخطيبها المنتج والفنان هشام جمال، إضافة الى تفاصيل تعامل والدها الفنان أحمد زاهر معها.

أكدت ليلى أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها هشام جمال.

أضافت: “أنت لما بتلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه وبصاص لك بنظرة معينة ومحترم وبيحافظ عليك زي ما أبوك تعب طول عمره علشان يحافظ عليك، أنا طول الوقت بكون مطمنة وأنا معاه هو مصدر الأمان بالنسبة لي وشيء مهم جدا وبحترم علاقتنا وبابقى عاوزه أحافظ عليها وهو كمان”.

أكدت ليلى زاهر أنها تشعر بالفخر بوالدها في كل مكان وتشعر بالمسئولية للحفاظ على اسمه، متابعة: “الناس طول الوقت بتقولي أبوكي راجل محترم وهو دايمًا في حساباتي ودي مسؤولية كبيرة وأكتر حاجة بتفرحني هو لما يتقالي إنتي شبه أبوكي وهو مدرسة تمثيل ومش بيشغلني الكلام السلبي اللي هو إنتي اشتغلتي بالواسطة، أهم حاجة إنك تثبت نفسك وتذاكر وتقرأ كويس، وعايزة أقول أنا بكره القراءة جدًا ودي أول مرة أقولها وكنت ساعات أختي ملك بتقرأ لي”.