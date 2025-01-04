محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من جديد أعاد الفنان محمد رمضان، الحديث عن مشاركته في رمضان المقبل بعد جدل كبير طوال الفترة الماضية بين عودته إلى السباق من عدمه.

ونشر رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله عن استعداده لإحياء حفل جديد في السعودية يوم 18 كانون الثاني (يناير) الجاري، إضافة الى مفاجأة جديدة حول مشاركته في دراما رمضان 2025، حيث علق على الفيديو قائلاً: “إن شاء الله 2025 تكون سعيدة على كل الناس وجمهوري اللي مش لاقي أغنية أنا البلد هي حصري على Twist Music واليوتيوب وهتشفوني في رمضان المقبل وعندي حفلة في 18 يناير في السعودية”.

وتساءل الكثيرون من متابعي رمضان عن العمل الذي سوف يقدمه في رمضان وهل سيكون 30 حلقة أم 15 لضيق الوقت وغيرها من الأسئلة، معلنين تشوّقهم لرؤية نجمهم المحبوب في السباق الدرامي المقبل.

كان محمد رمضان قد غاب عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عرض في 2023، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في العمل كل من زينة، هالة صدقي، أحمد داش، منة فضالي، دعاء حكم، أحمد فهيم، عصام السقا، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وتصدر تريند منصات السوشيال ميديا.