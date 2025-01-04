دينا الشربيني تستذكر والديها بصورة ودعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت النجمة دينا الشربيني رحيل والديها من خلال صورة أعادت نشرها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام تتضمن صورة لوالدها ودعاء له ولزوجته بالرحمة.

وتضمن المنشور صورة لوالدها السيد محمد الشربيني وكتب عليها رسالة مؤثرة جاء فيها: “ما زلت أحدث الله عنك كثيراً. إن أعظم الحب الدعاء. وأعدك بأني لن أنساك من دعائي. سلام عليك طبت وطاب قبرك”، وأرفقت الصورة بدعاء جاء فيه: “اللهم ارحم الوالد محمد والوالدة ليلى السيد واغفر لهما وارحمهما”.

من جهة ثانية، تمنت النجمة المصرية أن ينال فيلم “الهنا اللي أنا فيه” إعجاب الجمهور، وأن يستمتع المشاهدين بأحداثه مثلما استمتعت خلال فترة تصويره، مشيرة الى أن شخصية “فوزية الفواذية” التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم “طيبة جداً وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور”

وأكدت في حديث مع برنامج “سبوت لايت” أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الفنانة ياسمين رئيس، ولكنه التعاون الأول مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وقالت: “اتبسط جدا لإني كان نفسي اشتغل معاه من زمان”.

وكشفت خلال اللقاء عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال تصوير الفيلم: “كنا في الغردقة وكان يوم برد، وكلنا مبلولين في أكوا بارك، ده كان أصعب مشهد بالنسبة لي”.