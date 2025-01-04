قبل زفافها.. سيلينا غوميز تخطط لحماية ثروتها باتفاق قانوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان خطوبتها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، كشفت تقارير صحافية عن أن النجمة الأميركية سيلينا غوميز تفكر في حماية ممتلكاتها بطريقة قانونية قبل أن يقيما حفل زفافهما.

وأكد مصدر لمجلة “لايف آند ستايل” ان سيلينا ترغب بأن يوقع خطيبها على اتفاقية ما قبل الزواج، مشدداً على أن المغنية العالمية تحب بيني بلانكو، ولولا أنها ترى أن علاقتهما قابلة للاستمرار إلى الأبد ما كانت ستوافق على الارتباط به بشكل جدي، لكنها في الوقت ذاته ترغب في حماية نفسها وممتلكاتها.

ولفت المصدر الى أن ثروة سيلينا تخطت المليار دولار رسميا خلال شهر ايلول (سبتمبر) من العام الماضي، ويعود تحقيق هذه الثروة بشكل كبير إلى علامتها الجمالية التجارية Rare Beauty.

وأضاف المصدر: “سيلينا أسست شركتها من الصفر، وهي فخورة بها، وتريد حمايتها بشدة دون ان يؤثر ذلك على علاقتها بخطيبها”.

وتابع المصدر أن بلانكو ليس لديه مشكلة في توقيع اتفاقية ما قبل الزواج قبل عقد قرانه من سيلينا، موضحاً أن ثروة بلانكو الصافية تقدر بنحو 50 مليون دولار، وهو يعدّ من الشخصيات الناجحة، ولا ينتظر أي دعم من سيلينا.

يُذكر أن النجمة العالمية فاجات الجميع في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بإعلان خطوبتها من بيني بلانكو، من خلال التقاط صورة سيلفي لنفسها، وحرصت على إظهار الخاتم الماسي الضخم الذي قدمه لها. وأرفقت سيلينا الصورة التي شاركتها بتعليق كتبت فيه: “الأبدية تبدأ الآن”.