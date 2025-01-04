بعد توقف.. ياسمين صبري تعود لتصوير مسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة ياسمين صبري من جديد الى تصوير مسلسلها الرمضاني “ضل حيطة” المقرر أن تخوض به سباق رمضان المقبل، وذلك بعد توقف اضطراري لتواجدها خارج مصر خلال الفترة الماضية لتصوير أحداث فيلمها الجديد “الأرض السوداء”، الذي تشارك في بطولته بجوار الفنان كريم عبد العزيز.

كان مسلسل “ضل حيطة” قد تعرض لأزمة قوية بعد اعتذار المخرج إبراهيم فخر عن عدم المشاركة في المسلسل من دون ذكر أي أسباب لاعتذاره، ما دفع الشركة المنتجة للتعاقد مع المخرجة شيرين عادل لتولي مهمة إخراج المسلسل.

كما توقف تصوير المسلسل أكثر من مرة بسبب انشغال ياسمين بمناسبات فنية عدة، آخرها تواجدها في المملكة العربية السعودية، وقبلها سفرها خارج مصر لتصوير مشاهدها في فيلم “الأرض السوداء” مع كريم عبد العزيز.

مسلسل “ضل حيطة”، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.