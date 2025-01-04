أحمد العوضي يثير الجدل بسبب جائزة “فهد البطل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد فوز إحدى متابعاته بجائزة مسابقته التي أعلن عنها قبل أيام، لتخمين اسم مسلسله الجديد، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، وطلبه منها التنازل عن المسابقة لمن قد يكون مستحقاً لها.

وبرر العوضي في بث مباشر لاختيار الفائزين عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، سبب طلبه ذلك من الفائزة بقوله: “نهى حسني كسبت في مسابقة فهد البطل وقلت اسمها بس طلعت إعلامية”.

وأضاف: “أنا آسف بستأذنك نخليها لحد محتاج الفلوس أكثر عشان متقولوش عليا ظالم”.

وعاد العوضي وأعلن في بث مباشر آخر أنه تواصل مع الإعلامية التي أكدت له أنها تحتاج الجائزة فقرر العوضي أن يضيف جائزة أخرى ليصبح عدد الفائزين 16 فائزاً بدلًا من 15.

قال العوضي: “علشان الناس اللي بتحب تحور الكلام أنا مقلتش إني مش هدي الجايزة للإعلامية اللي كسبت معايا، أنا قلت هاستأذنها ندي الجايزة لحد محتاجها، وهي تواصلت معايا على الخاص وأكدت إنها محتاجة الجايزة، علشان كده أنا قررت إن يبقى الفايزين 16 مش 15، ودا علشان في ناس بتاخد كلامي وتحوره”.

ووصل عدد المشاركين في مسابقة العوضي لما يقارب السبعة ملايين متابع، في رقم غير مسبوق في التعليقات على “فيسبوك”، ليكشف أن حسابه قد تعطل بعض الوقت بسبب كثرة التعليقات.

وكان العوضي قد خرج في عدة “لايفات” على مدار أيام ماضية لاختيار الفائزين بمسابقته، حيث أعلن أن عدد الفائزين بها وصل الى 42 فائزًا.