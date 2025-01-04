بشرى تكشف مفاجأة العام الجديد لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى عن أولى مفاجآتها لجمهورها في عام 2025، وذلك بعد إعلانها التعاون مع شركة مارفل العالمية، في أفلام مشتركة، في تعاون هو الأول في مصر والوطن العربي.

ونشرت بشرى على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو للملحن إسلام صبري يعلن فيه تفاصيل التعاون الذي يشارك فيه بألحانه.

وأعلن إسلام عن البدء في تحضير ثلاثة أفلام في الفترة الحالية وتم ترشيح المخرجين الثلاثة الذين سيتولون مسؤولية الإخراج، أما عن النجوم المرشحين للبطولة فأكد أن بشرى سوف تعلن عنهم، معلناً أن شركة مارفل رشحت الفنان محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين في هذه الأفلام، والتي تدور في إطار أفلام الأبطال الخارقين ولكن ببصمة شرقية.

من ناحيتها أعلنت بشرى في بيان صحافي أن التعاون سيتم بشكل مباشر بين شركتها وشركة مارفل الدولية، ولا يوجد أي شركات توزيع من الوطن العربي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق مع أي شركة توزيع نظرًا لملكية شركتها لحقوق هذه الأفلام.

يُذكر أنه عُرض مؤخرًا لبشرى مسلسل “طبيبة شرعية”، والذي يعد آخر أعمالها الدرامية، وتصدر التريند بعد النجاح الذي حققه، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.