شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال ينعى أيمن المليجى: مات الجزء الأطيب والأجمل فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال وفاة الفنان الشاب أيمن المليجي، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "مات أيمن المليجي، مات الجزء الأطيب والأنصع والأجمل في حياتي، مات رجل من أهل الله، اللهم رحمتك، ولا أشكو حزني إلا لله".

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم كمال كتابة مسلسل الحشاشين ، الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2024، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



عبد الرحيم كمال وأيمن المليجي

وشهدت شاشة الوثائقية عرض الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، وهو رحلة وثائقية بين التاريخ والإبداع.. كيف نشأت فرقة الحشاشين؟ ومَن هو حسن الصباح؟ وما العلاقة بين حشاشى الأمس وحشاشى اليوم؟

يوثق الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين" مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، ويتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبّر عنه صُناع المسلسل.

كما يقدم الفيلم الوثائقي تحليلاً دينيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لشخصية "حسن الصباح"؛ مؤسس تلك الفرقة، وكيف أثرت أفكاره ومخططاته في كثير من الجماعات المتطرفة التي ظهرت لاحقًا، والتنظيمات الإرهابية المعاصرة، وتم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل "الحشاشين" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات خارج القاهرة بين عواصم عدة دول.