شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت عمر لـ"الخليج 365": دفن والدي بالمنصورة تنفيذا لوصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ألفت عمر لليوم السابع، إنه سيتم تشييع جنازة والدها الراحل بالمنصورة، ليدفن هناك بناءً على وصيته.

وتوفي صباح اليوم والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت ألفت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة، "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي، ولم تكشف عن موعد تشييع الجنازة أو مكانها".

وكانت قد طلبت أمس الدعاء لوالدها حيث كتبت: "والله مكسوفه افضل ازن عليكم كل شويه واقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامه من الوعكه الكبيره دى، بس ماليش غيركم والنهارده الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابه وقت الجمعة، افتكروه فى دعاكم ربنا يشفيه ويعافيه وجسمه يستجيب وثانى أكسيد الكربون يقل فى الدم شفاء لا يغادر سقما ربنا يفرح قلبكم يارب آمين".