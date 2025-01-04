شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد حلال بيحاولوا يصلحوا.. القصة الكاملة لعودة تامر حسنى لـ بسمة بوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان تامر حسني على الأخبار المتداولة بشأن عودته إلى طليقته بسمة بوسيل، وقال عبر ستوري حسابه على موقع إنستجرام، "لو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات، وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا، وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا".

جاء ذلك تعليقا من تامر على فيديو تم تداوله له أجاب فيه على سؤال حول عودته لـ بسمة بوسيل، ليؤكد أن السؤال كان مكتوباً في ورقة ورأى فى ذلك احتراماً من المحطة التى احترمت خصوصية مع اكتفائها بكتابته على الورقة، إلا أنه فوجئ فيما بعد بربط إجابته التى يقول فيها هانبدأ السنة بالشائعات بفيديو آخر حول الأمر وإذاعته، مطالباً كافة المحطات والمنصات الكبرى بعدم خلط الأمور حتى لا يتسبب ذلك فى زيف حقائق.

ورغم ذلك إلا أنه أكد أن هناك ولاد حلال يحاولوا بالفعل إصلاح الموضوع بينه وبين بسمة، موجهاً الشكر لهم على ذلك.



تامر حسنى فى الاستورى

وفى سياق مختلف، ينتظر تامر حسني عرض فيلم ري ستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق .

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.