شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد ألفت عمر بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي مؤخراً والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة، "مات أبي، مات أعظم الرجال، مع السلامة يا حبيبي مع السلامة"، ولم تكشف عن موعد تشييع الجنازة أو مكانها.

وكانت الفنانة ألفت عمر قد طلبت مؤخراً الدعاء لوالدها، وكتبت: "والله مكسوفه افضل ازن عليكم كل شويه واقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامه من الوعكه الكبيره دى، بس ماليش غيركم وانهارده الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابه وقت الجمعه، افتكروه فى دعائكم ربنا يشفيه ويعافيه".



الفت عمر

أيضاً كانت فاجأت الفنانة ألفت عمر متابعيها على موقع فيس بوك منذ أسبوع خلال فيديو لها ظهرت فيها وهي تنهار من البكاء، وطالبت كل من يشاهد الفيديو بالدعاء لوالدها قائلة أنه بات في حالة حرجة وعلى جهاز تنفس صناعى.

وأضافت ألفت عمر بخصوص الأمر: مش بحب أشارك بحاجة من حياتي الشخصية على السوشيال ميديا، لكن حاولت أطلب الدعاء منكو لأنه محتاج له، أرجو من الناس اللى عارفاني أو ما يعرفونيش حتي ويشوفوا الفيديو يدعوا لوالدي يعدي المرحلة دي ".