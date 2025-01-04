شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ليلى علوى.. مسيرة فنية مميزة بدأتها نجمة من الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة ليلى علوي اليوم الرابع من يناير بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب محبيها ممن تعلقوا بها عبر مسيرة طويلة من الأدوار المميزة والمتنوعة استطاعت فيها اثبات موهبتها وعدم الاكتفاء بجمالها فقط وإنما سطرت نجوميتها بأداءها المتقن والمميز.



هذا وقد استطاعت ليلى علوي حتي الآن أن تظل نجمة وبطلة لأفلام تٌعرض سنوياً مثلما يحصل مع فيلم المستريحة الذى تم عرضه مؤخراً كما عُرض قبله فيلم آخر هو " جوازة توكسيك".



كما عُرض لها من قبل فيلم "مقسوم"، وهو ما يعكس حالة النشاط الفني الكبير التي تتمتع بها، خاصة أنها تتمتع بمشوار كبير بدأته في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء وهى فى عمر السابعة، وخلال مسيرتها جسدت الكثير من الأدوار، بأفلام "المشاغبات الثلاثة" و"خليل بعد التعديل" و"تجيبها كدة تيجلها كدة هى كدة"، و"زوج تحت الطلب" .

كما قدمت ليلى علوى أدوارا مهمة فى أفلام مهمة، منها مثلا "إنذار بالطاعة" مع المخرج عاطف الطيب وأفلام أخرى مثل "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية وأيضا قطة السينما المصرية.

من مسرحياتها (عش المجانين) و(الجميلة والوحشين) و(البرنسيسة) و(صدق أو لا تصدق) و(ابتسامة وراء القضبان)، ومن المسلسلات المهمة التى قدمتها "حديث الصباح والمساء" و"نابليون والمحروسة" و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى" و"هى ودافنشى