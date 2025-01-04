شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة دولت الأبيض.. لماذا لقبت بكونتيسة المسرح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هي واحدة من رائدات المسرح المصري، فقد أستطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال هيئتها الوقورة، وتمتعها بصوت مسرحي رخيم، مما جعلها تتميز في تقديم عدة أدوار منها الملكة والأم الأرستقراطية وزوجة الأب الشريرة، هي الفنانة الكبيرة دولت أبيض، والذي يحل اليوم السبت الموافق 4 يناير ذكرى وفاتها.

دخلت دولت أبيض الفن بالصدفة، عندما شاهدها عزيز عيد في إحدى الحفلات المدرسية، ولأن عينه ثاقبة استطاع أن يرى فيها مالم تعرفه هي عن نفسها، ومثلت أول دور في حياتها على خشبة المسرح وهو دور " الكونتيسة" وبرعت فيها حتى أنها لقبت بكونتيسة المسرح بعد نجاحها في هذا الدور.

حاولت دولت أن تقدم أعمال كوميدية من خلال إنضمامها لفرقة نجيب الريحاني، ولكن سرعان ماأدركت أنها لم تنجح في هذا اللون، وهذا دليل على قدرتها على تقيم موهبتها، فعادت مرة أخرى للأدوار التي نجحت فيها، سواء دور الملكة التي قدمته ببراعة في مسرحية أديب ملكا حيث قدمت دور جوكاستا.

كان لزواجها من جورج أبيض كفتحة خير عليها، حيث ارتبط اسماهما معًا كأحد أشهر الثنائيات الفنية في تاريخ المسرح المصري، وكان زواجهما رمزًا للشراكة الفنية والإنسانية، حيث قدّما معًا أعمالًا أثرت في وجدان الجمهور، ومازالت خالدة ليومنا هذا.

دولت أبيض ليست مجرد فنانة راحلة، بل هي جزء من التاريخ الثقافي والفني لمصر، ما زالت أعمالها تُدرّس كأمثلة على الأداء التمثيلي الرفيع، وتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الفنانين.