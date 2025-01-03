شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل ضيفة شرف مسلسل جانى فى المنام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة ثراء جبيل كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل جاني في المنام للمخرج محمد شاكر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، وذلك بعدما استقرت على المشاركة في رمضان المقبل خلال مسلسلين الأول هو لام شمسية مع أمينة خليل إضافة إلى عمل آخر تعكف على تصويره حالياً.

مسلسل جاني في المنام كان يحمل اسم ناقص ضلع قبل تغييره، والعمل من بطولة: نيللي كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، علي صبحي، حاتم صلاح وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

أما مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي.

وفي سياق متصل، تنتظر ثراء جبيل عرض مسلسل "إقامة جبرية" على أحدى المنصات الرقمية يوم الأربعاء المقبل 8 يناير، حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم. ومن تأليف أحمد عادل. وإخراج أحمد سمير فراج. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي.

انتهت ثراء جبيل مؤخراً من تصوير مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود، والمكوّن من 10 حلقات؛ للعرض على المنصات خلال الفترة المقبلة؛ حيث تجسّد خلال أحداثه شخصية "هاجر"، التي تعمل مذيعة راديو، وتتعرّف إلى أحمد داود، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية. والعمل يشارك في بطولته: أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف. وإخراج يحيى إسماعيل.