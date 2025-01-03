شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تعود للسينما بعد غياب وتجسد البطولة فى الساحل الشرير أمام على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنانة ميرنا جميل دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلم الساحل الشرير الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث صور ربيع يوم واحد في أحداث الفيلم ومن المقرر استكماله بعد انتهائه من تصوير فيلمه الآخر "الصفا الثانوية بنات" الذى يواصل تصويره للعرض فى عيد الفطر 2025.

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب سنوات حيث ركزت تواجدها خلال الفترة الماضية على الدراما التليفزيونية والمسرح، حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.

فيلم الساحل الشرير بطولة على ربيع، ميرنا جميل، أوس أوس، هالة فاخر، إيمان السيد، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف فادى أبو السعود وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أفلام على ربيع التي تعتمد دائماً على الكوميديا.

يذكر أن ميرنا جميل في قدمت في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما على ربيع فيواصل تصوير فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فى أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح ويجسد على ربيع في أحداثه شاب صعيدى يحضر إلى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.