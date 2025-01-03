شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها الـ88.. نادية لطفى تثرى قائمة أفضل 100 فيلم بـ6 أعمال خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة 3 من يناير مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نادية لطفى التي ولدت زي النهارده عام 1937 وحفرت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ السينما المصرية والعربية كواحدة من أهم فنانات جيلها ممن اعتبرن من رموز السينما لا بسبب موهبتها فقط وإنما لوعيها مع دورها الكبير في النهوض بالحركة السينمائية.

أفلام دخلت بها نادية لطفى قائمة أفضل 100 فيلم سينمائى

استحوذت على 6 أفلام ضمن تصنيف أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي "الناصر صلاح الدين، المستحيل، أبي فوق الشجرة، الخطايا، السمان والخريف، والمومياء التى ظهرت خلاله كضيفة شرف.

هذا وأدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بداية العام الجارى، اسم الفنانة نادية لطفى، في مشروع "عاش هنا"، إذ تم وضع لافته تحمل اسمها وعنوانها لكى يتذكرها الأجيال، على باب منزلها في منطقة جاردن سيتى.

ولدت نادية لطفى بحى عابدين محافظة القاهرة واسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، وكان والدها يعمل محاسبا، وكان مهتما بالفن والسينما، فورثت عنه هذا الحب وقفت على مسرح المدرسة في العاشرة من عمرها لتواجه الجمهور لأول مرة.

كان لها العديد من الهوايات أولها الرسم، ثم التصوير الفوتوغرافى والكتابة، اكتشفها المنتج رمسيس نجيب، واختار لها اسم "نادية لطفى"، قدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان"وبعدها توالت رحلة تألقها الفنى والسينمائى.

شاركت بالعمل الوطني فكان لها بصمات واضحة فى دعم أسر الشهداء عام 1967، ومع الجنود في الخنادق في سنوات الاستنزاف، ومع أبطال المعارك في 6 أكتوبر، كما عملت ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري ومستشفى القصر العيني فى حرب أكتوبر وكان لها دورا بارزا فى القضايا الوطنية والقومية ودعم المقاومة الفلسطينية ووصفت الفن بأنه قوات مسلحة إنسانية

من بين أعمالها : عدو المرأة 3 قصص الخائنة، الليالي الطويلة، عندما نحب جريمة في الحي الهادئ، أيام الحب، والأخوة الأعداء، وبديعة مصابني، ولا تطفئ الشمس، ابى فوق الشجرة، السمان والخريف، والنظارة السوداء، حب لا أنساه دعني والدموع، ثورة البنات، للرجال فقط، مدرس خصوصي، بين القصرين، المستحيل، الباحثة عن الحب، مطلوب امرأة، على ورق سوليفان، الناصر صلاح الدين، سلطان، حب إلى الأبد، عمالقة البحار، حبي الوحيد، السبع بنات، عودي يا أم، مع الذكريات، أيام بلا حب، صراع الجبابرة، مذكرات تلميذة، من غير ميعاد، الخطايا، كما قدمت عملا مسرحيا واحداً وهو بمبة كشر.