شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الحكيم تعرض" ودارت الأيام" فى بورسعيد.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنانة وفاء الحكيم مسرحية ودارت الأيام، من إنتاج مسرح الهناجر برئاسة الفنان شادي سرور، على قصر ثقافة بورسعيد، لمدة ستة أيام، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، وحتى يوم الجمعة الموافق 10 يناير، وذلك ضمن خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوى.

"ودارت الأيام" مسرحية مونودراما، أى مكونة من ممثل واحد، من تأليف الكاتبة أمل فوزى، وتناقش مشكلات المرأة، خاصة أزمات منتصف العمر، ونجحت الفنانة القديرة وفاء الحكيم فى تقديم أداء متميز.

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.