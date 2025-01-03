شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 4.6 مليون جنيه خلال يومين عرض بالسينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد أمس الخميس إيرادات بلغت مليونا و970 ألفا و918 جنيها، بواقع 15 ألفا و371 تذكرة، يصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين عرض بالسينمات المختلفة 4 ملايين و605 آلاف و732 جنيها.

والفيلم يمثل عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن شارك عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، والذى قدم سعد وقتها بشكل مغاير تمامًا عما اعتاد جمهوره.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلوا من التشويق ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجى.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.