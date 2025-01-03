شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من حفل زفاف نجمة مسرح مصر سارة درزاوى والان مع تفاصيل الخبر

سارة درزاوى نجمة مسر مصر احتفلت بزفافها مساء أمس الخميس على شاب من خارج الوسط الفني، بعد فترة خطوبة استمرت 4 سنوات كاملة، حيث أقامت حفل زفافها في القلعة بحضور العائلتين وأصدقائها المقربين وعدد من الفنانين على رأسهم أشرف عبد الباقى وهشام إسماعيل ومحمود الليثى ومصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب.

سارة درزاوي احتفلت بزفافها بعد خطوبة 4 سنوات كاملة، حيث أعلنت خطبتها في شهر نوفمبر من عام 2020، بعدما احتفلت بهذه المناسبة في منزلها بحضور الأسرتين فقط، ونشرت وقتها الصور على حسابها بموقع انستغرام معلقة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها".

الفنانة سارة درزاوى شاركت فى عروض مسرح مصر بجميع مواسمه، ثم انطلقت وشاركت فى عدد من الأعمال بالسينما والدراما أبرزها مسلسل "ونسنى" بطولة أحمد سلطان، محمود الليثى، حازم إيهاب، بسنت شوقى، عبير منير، حنان سليمان وسامى مغاورى وضيف الشرف ماجد المصري وتأليف تامر فرج وإخراج رامى رزق الله.

وشاركت سارة درزاوى أيضاً في فيلم "أنت إيه" بطولة أبرام سمير ومحمد ثروت وحامد الشراب ونرمين ماهر ولطفى لييب، وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن توتا وبيومى فؤاد ومها أبو عوف ونور قدرى، وفيلم "شاومينج" بطولة أحمد سلطان وتونى ماهر وبيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.



سارة درزاوي تحتفل بزفافها



اشرف عبد الباقى يهنىئ سارة درزاوي بزفافها



سارة درزاوى بفستان الزفاف



سارة درزاوى فى حفل زفافها



سارة درزاوى نحتفل بزفافها



سارة درزاوى وزوجها



سارة درزاوى وزوجها



سارة درزاوى وزوجها



سارة درزاوي بفستان الزفاف