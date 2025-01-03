شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة حق.. ساعته وتاريخه الحلقة 10 تناقش الدفاع عن الشرف بمشاركة هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تذاع عبر فضائية Dmc اليوم في تمام العاشرة مساءً، وتعرض بعنوان "شهادة حق" الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدي قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها.

وشاركت النجمة هبة مجدي، كضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي كتبها سيف قنصوة، وأخرجها عمرو موسي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من نجوم تجربة كاستنج وهم دنيا نعمان وميشيل مساك، وسيف محسن وأحمد اسامة واسلام خالد.

وانتهت الحلقة بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والاسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج يونايتد ستديوز ، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



كواليس ساعته وتاريخه الحلقة 10



الفنانة هبة مجدي



شهادة حق



ساعته وتاريخه