ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة.. ولهذا السبب أخفت عريسها!

ياسمين الخطيب تعلن زواجها

إنهاء تعاقد ياسمين الخطيب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 07:19 مساءً - أعلنت مقدمة البرامج والكاتبةزواجها للمرة الخامسة، وذلك من خلال نشر صورة جمعتهما من أمام برج "إيفل" في باريس، وأخفت وجه عريسها بوضع رمز تعبيري قلب عليه.من أمام برج "إيفل" في باريس، أعلنتزواجها، واكتفت بنشر صورة لهما من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون التعليق عليها أو الكشف عن أي معلومات عن زوجها.وبعدها ردت على كل من هنأها بالزواج، ومن روّج إشاعات إنها تزوجت من رجل متزوج وأن الزواج كان سريًا من خلال حسابها على "فيسبوك" قائلة : " شكراً لكل الأحباء الذين هنئوني على زواجي".وأكملت الخطيب: "أود أن أوضح أني لم أرتبط برجل متزوج -كما أشاع البعض- وأن زواجنا ليس سرياً، وإخفاء صورته تم بناءاً على رغبته، لأنه ينزعج من الصخب ويكره الأضواء".كانت مقدمة البرامجقد أنهت مؤخرًا تعاقدها مع قناة "النهار" التي كانت تقدم عبر شاشاتها برنامج "شاي بالياسمين"، يأتي ذلك بعد الأزمة التي حدثت عقب استضافةللبلوجر هدير عبد الرازق، والتي ترتب عليها استدعاء الممثل القانوني للقناة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالبرنامج.يمكنكم متابعة ياسمين الخطيب تعلق على طلاقها: لم أكتب مؤخر صداق وخبرة طلاقي في النساء قليلة

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