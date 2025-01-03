جوكر الدراما السورية ديما قندلفت تكشف عن أهم محطة في حياتها .. تعرفوا عليها!

أهم المحطات في حياة ديما قندلقت

View this post on Instagram A post shared by قناة أبوظبي (@abudhabitv)

نشأة ديما قندلفت

View this post on Instagram A post shared by GoldenLineTv (@goldenlinetvseries)

ديما قندلفت تتألق في القدر

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 05:48 مساءً - بدأت النجمة السوريةمسيرتها في عالم الفن كمطربة، وكانت محطة أساسية في حياتها انطلقت منها لتصبح من أهم نجوم الدراما السورية، وتضع بصماتها وتكتب اسمها بحروف من ذهب في قلوب الجمهور على مستوى الوطن العربي والذين لقبوها بـ "" وذلك نظرًا لصعوبة الأدوار التي تؤديها.وفي يوم ميلادها والذي يصادف اليوم الموافق 3 يناير، نستعرض معكم أهم المحطات في حياة نجمة الدراما السوريةكشفت النجمة السوريةخلال حلولها ضيفة في برنامج "الممر" المذاع على قناة "أبو ظبي"، عن أهم المحطات في حياتها، وذلك بنظرة فلسفية عميقة؛ أن أهم محطة في حياتها هي اللحظة التي تمر بها الآن، قائلة : "كل لحظة أعيشها هي الأهم، وأعتبر الحاضر الذي أعيشه هو أهم محطة بحياتي".وأكملت قندلفت : "الحاضر الذي أعيشه هو القادر على نقلي إلى المرحلة الأخرى والتي من المفترض أن تكون أهم محطة بحياتي بالنسبة إلي".أطلعوا على في يوم ميلادها إليك أجمل إطلالات ديما قندلفت بالأبيضولدت في 3 يناير وهي ممثلة سورية كان لها تجارب عدة في مجال الغناء، تخرجت ديما من كلية الاقتصاد من جامعة دمشق، بدأت حياتها الفنية كمطربة في "فرقة جوقة الفرح" ثم انتقلت إلى "فرقة قوس قزح".ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان بإحدى قصائد الأديب محمود درويش؛ وانضمت بعدها لـ "فرقة سفر"، وقام التلفزيون السوري بعرض بعض أغاني الفرقة، ثم قررت دخول مجال التمثيل والتحقت في "المعهد العالي للفنون المسرحية" وكان أول عمل تمثيلي لها في عمل مسرحي بعنوان "أغنية القمر" لسحر مرقدة، ومن ثم مسرحية " أبيض- أسود" معوسامر المصري، ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات في التلفزيون والمسرح.وشاركتفي تمثيل مجموعة من الأفلام السينمائية مثل فيلم "علاقات عامة" وفيلم "المصير" عام 2005، كما مثلت في فيلم "الأمانة" الذي تدور أحداثه حول الجولان عام 2009، بالإضافة لاشتراكها في فيلمي "العاشق" و"مريم" عام 2011، وفيلم "الأم" عام 2015.كما شاركت في العديد من المسلسلات بعد انطلاقها للتمثيل التلفزيوني من خلال اشتراكها مع الفنانفي مسلسل"أبيض أبيض"، منهم مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" عام 2006، مسلسل "قاع المدينة" عام 2009، ودور شهد في مسلسل "سحابة صيف" والتي حصلت من خلاله على جائزة أدونيا كأفضل ممثلة، وغيرها من الأعمال الدرامية الهامة.كما شاركت في المسلسل الرمضاني "الشك" عام 2018، شاركت في مسلسل "ورد أسود"، ومسلسل "بقعة ضوء ج 14" ومسلسل "ممالك النار" في عام 2019، "الهيبة" لعام 2020، "بعد عدة سنوات" لعام 2021، مسلسل "السجين"2021، "ستيلتو" بدور فلك عام 2022، "العربجي" بجزئيه الأول والثاني 2023،2024.يُعرض حاليًا للنجمة السوريةالنسخة العربية من المسلسل التركي "القدر" Kaderimin Yazıldığı Gün، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول تالا التي تلجأ بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عديدة، إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من زيد ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة بمساعدة حماتها الست نجوى.ويشاركها في بطولة المسلسل قصي خولي، رزان جمال، ميلاد يوسف، والعمل مكون من 45 حلقة ويُعرض على منصة شاهد Shahid، كما يعرض على قناة MBC1.يمكنكم متابعة قصص رومانسية لمشاهير تزوجوا من معجباتهم.. تعرفوا إليهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»