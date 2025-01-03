أحمد داود يقدم مسلسل الشرنقة حصرياً على هذه المنصة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 05:48 مساءً - يخوض الفنان أحمد داود منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "الشرنقة"، الذي يسجل به أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان، وذلك بعدما قدم العام الماضي بطولة مسلسل "زينهم" الذي تم عرضه في موسم الأوف سيزون وتحديداً في نوفمبر من عام 2023 وخاض به أولى بطولاته المطلقة.
يمكنكِ قراءة.. مكوّن من 10 حلقات: أحمد داود يخوض تجربة درامية جديدة بعنوان كل سنة مرة
ويأتي خوض أحمد داود منافسات دراما رمضان 2025 بعد تجربته السينمائية الناجحة في فيلم "الهوى سلطان" الذي انطلق في دور العرض يوم 6 نوفمبر الماضي وحقق إيرادات تخطت 77 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري.
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وينتظر أحمد داود عرض مسلسل "كل سنة مرة" المكوّن من 10 حلقات على احدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج يحيى إسماعيل ويشارك في بطولته ثراء جبيل، أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف وإخراج يحيى إسماعيل، ويجسد أحمد داود خلال أحداثه شخصية ممثل في فرقة مسرحية.
مسلسل "زينهم" آخر أعمال أحمد داود في الدراما، وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل
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عرض "الشرنقة" حصرياً على watch it في رمضان 2025مسلسل "الشرنقة" مقرر عرضه في 15 حلقة حصرياً على منصة watch it ضمن مسلسلات رمضان 2025، أي أنه لن يُعرض على القنوات الفضائية، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد داود كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.
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https://www.instagram.com/p/CzqwTLZIjoQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. مكوّن من 10 حلقات: أحمد داود يخوض تجربة درامية جديدة بعنوان كل سنة مرة
ويأتي خوض أحمد داود منافسات دراما رمضان 2025 بعد تجربته السينمائية الناجحة في فيلم "الهوى سلطان" الذي انطلق في دور العرض يوم 6 نوفمبر الماضي وحقق إيرادات تخطت 77 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري.
قصة فيلم "الهوى سلطان"تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة (منة شلبي) وعلي (أحمد داود) تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.
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إقرأي أيضاً.. الحريفة 2 والهوى سلطان يدخلان قائمة أعلى الأفلام دخلاً في مصر
وينتظر أحمد داود عرض مسلسل "كل سنة مرة" المكوّن من 10 حلقات على احدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج يحيى إسماعيل ويشارك في بطولته ثراء جبيل، أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف وإخراج يحيى إسماعيل، ويجسد أحمد داود خلال أحداثه شخصية ممثل في فرقة مسرحية.
مسلسل "زينهم" آخر أعمال أحمد داود في الدراما، وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».