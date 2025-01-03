أحمد داود يقدم مسلسل الشرنقة حصرياً على هذه المنصة في رمضان 2025

عرض "الشرنقة" حصرياً على watch it في رمضان 2025

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قصة فيلم "الهوى سلطان"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 05:48 مساءً - يخوض الفنانمنافساتبمسلسل جديد يحمل اسم "الشرنقة"، الذي يسجل به أولى بطولاته المطلقة في دراما رمضان، وذلك بعدما قدم العام الماضي بطولة مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم الأوف سيزون وتحديداً في نوفمبر من عام 2023 وخاض به أولى بطولاته المطلقة.مسلسل "" مقرر عرضه في 15 حلقة حصرياً علىضمن مسلسلات رمضان 2025، أي أنه لن يُعرض على القنوات الفضائية، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد داود كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.يمكنكِ قراءة.. مكوّن من 10 حلقات: أحمد داود يخوض تجربة درامية جديدة بعنوان كل سنة مرةويأتي خوضمنافساتبعد تجربته السينمائية الناجحة في فيلم "" الذي انطلق في دور العرض يوم 6 نوفمبر الماضي وحقق إيرادات تخطت 77 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري.تدور أحداث فيلم "" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة () وعلي (أحمد داود) تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.إقرأي أيضاً.. الحريفة 2 والهوى سلطان يدخلان قائمة أعلى الأفلام دخلاً في مصروينتظرعرض مسلسل "" المكوّن من 10 حلقات على احدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج يحيى إسماعيل ويشارك في بطولته، أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف وإخراج يحيى إسماعيل، ويجسد أحمد داود خلال أحداثه شخصية ممثل في فرقة مسرحية.مسلسل "" آخر أعمال أحمد داود في الدراما، وشارك في بطولته، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».