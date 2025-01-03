شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعرة الغنائية عبير الرزاز وتشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وقام الشاعر صلاح عظية بنعيها عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء لله، الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز، دعواتكم ليها بالرحمه فى يوم الجمعة العظيم ".

وكانت أشهر أعمالها أغاني: سلف ودين، ويوم الوداع لجورج وسوف، ويا ناسي وعدك لعمرو دياب، ولو فاكر لفضل شاكر، وأغنية "بكلمة نتصالح" لتامر حسني، وفي الأول لمحمد محيى.

وكان الظهور الأخير لعبير الرزاز خلال حضورها حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، بدار الأوبرا المصرية.