إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها وتعلق: أحلى لمة عيلة بالبيجامات

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها في أجواء عائلية، حيث شاركت صورة برفقة أفراد أسرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تواجد في الصورة برفقتها كل من شقيقيها أيمن وأمير شاهين وشقيقتها إيناس وابنتها الفنانة إلهام صفي الدين.



الهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت إلهام شاهين وسط أسرتها بتقطيع التورتة، وعلقت على الصورة قائلة: "انتم أجمل ما فى حياتى، أحلى لمة عيلة بالبيجامات بحبكم من كل قلبى، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، وكل سنة وإحنا مع بعض".

وكانت النجمة إلهام شاهين، أدت مناسك العمرة برفقة صديقتها النجمة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين، على هامش حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة والذى أقيم في جدة بالسعودية.

ومُنحت جائزة إنجاز العمر للنجمة السينما إلهام شاهين مؤخراً، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائى الدولى بالعراق وبعد حصولها على الجائزة قالت: "الفن لغة الإنسانية ويجعل كل الناس فى العالم أقرب إلى بعضهم البعض، آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم"، في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر".