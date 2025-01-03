جينيفر أنيستون تكشف روتينها الصباحي للحفاظ على لياقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ الممثلة جينيفر أنيستون كل يوم بنفس الطريقة الصحية، وتحضر مشروبها البسيط عند استيقاظها قبل ممارسة التمارين الرياضية.

وفي مقابلة مع مجلة “بيبول”، كشفت أنيستون (55 عاماً) عن المشروب الذي تعده عند استيقاظها قبل ممارسة التمارين الرياضية، قائلة: “أشرب “أرمرا كولوستروم” (متمم غذائي) أوّلاً صباحاً، مع ماء بدرجة حرارة الغرفة وليمونة كاملة معصورة فيه”.

وفي “الأشهر الأكثر برودة”، تقول أنيستون إنها تضيف مكونات إضافية لإعطاء نكهة لهذا المشروب: “سأقوم بنقع ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وهو مفيد للهضم والجهاز المناعي، ثم أضع قطرة صغيرة من عسل مانوكا. إنه لذيذ جداً ويقدّم ساخناً”.

وترى أنيستون أن الاعتناء بنفسها، سواء من خلال مراقبة ما تأكله وتشربه أو من خلال التأكد من أن عقلها وجسدها في أفضل حالاته، أمر بغاية الأهمية. وعلى مر السنين، تقول الممثلة إنها تعلّمت العديد من الطرق للحفاظ على صحتها، وتستمتع بنشر هذه المعرفة.

وأضافت: “أحبّ مشاركة أي شيء، أيّ نصائح صحيّة أو نصائح عن الطعام أو نصائح عن النوم. في الواقع أحبّ أن أسمعها، لكنني أحب أيضاً مشاركة المعلومات التي أتعلمها”.

وقالت أنيستون إن شيئاً واحداً تعلّمته خلال رحلتها الصحية: “لا ينبغي لأحد أن يتقبل عقلية اللياقة البدنية الشائعة والتي هي “لا ألم، لا مكسب”.

وتابعت: “هذا ليس صحيحاً على الإطلاق. يمكنك في الواقع أن تحقق مكاسب من دون ألم”.

وحول برنامج لياقة بدنية تتبعه أنيستون في الفترة الأخيرة، قالت أنيستون “يمكنك الاستمتاع بالتمارين الرياضية وعدم تحطيم جسمك والحصول على تحوّل مذهل”.

وأضافت: “من بين جميع التمارين التي جربتها على مرّ السنين، غيّرت هذه التمارين (التي تتبعها حالياً) جسمي أكثر من أي تمرين آخر، وهي ممتعة حقاً، ولا أشعر بالرهبة منها، ولا أخاف منها. أشعر بالحماس، لأنني أعلم أيضاً أنني إذا لم أكن أشعر بأنني في كامل طاقتي بنسبة مئة في المئة، وإذا لم يكن لديّ سوى 20 دقيقة فقط، فهذا كل ما أفعله… إنه يقابلك حيث أنت، وأنا أحب هذا الأمر”.

وتعليقاً على صورها الجديدة ضمن حملتها الإعلانية الأخيرة مع بفولفولف، والتي تظهرها متناسقة بقطعة واحدة سوداء اللون، تقول أنيستون: ”لم أحصل على هذا النوع من التحديد من قبل. تصل [هذه التمارين] إلى تلك العضلات الصغيرة الدقيقة الموجودة تحت العضلات الكبيرة التي لا تعلمين بوجودها حتى، لذا فأنتِ تصبحين قوية من الداخل إلى الخارج”.