نجل جوني ديب في ظهور نادر.. يُثير الاهتمام بشبهه الكبير مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات المصورين جاك ديب، نجل النجم الأميركي الشهير جوني ديب، في العاصمة الفرنسية باريس أثناء توجهه إلى منزل العائلة عشية عيد الميلاد، في ظهور نادر لجاك الذي يفضّل الابتعاد عن الأضواء.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور جاك، حيث ظهر مرتدياً سترة خضراء زيتونية مع قبعة صغيرة، وحاملاً أكياس تسوق مليئة بالهدايا، في لقطات لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وما أثار اهتمام المتابعين هو الشبه الكبير بين جاك ووالده جوني ديب، خاصة أن جاك يُعرف بحبه للعزلة وتفضيله الابتعاد عن عالم الشهرة الذي يحيط بعائلته.

ويُذكر أن جاك، المولود عام 2002 من زواج والده بجيني بارادي، يُفضّل حياة هادئة بعيداً عن وسائل الإعلام، بخلاف شقيقته ليلي روز ديب التي اختارت طريق الشهرة في عالم التمثيل وعروض الأزياء.