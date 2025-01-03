أحلام تُشعل الحماس: “آتية… استعدوا!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة أحلام الشامسي جمهورها لعملها الفني المرتقب، من خلال إعلان ترويجي نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة الإماراتية في الـ”برومو” بمشلح من الريش على كتفيها، فوق فستان أبيض، لتكمل إطلالتها الكلاسيكية بقبعة مزينة بالريش الأسود ونظارات شمسية.

ودخلت المطربة الخليجية في اللقطات المصورة إلى كواليس المسرح، حيث سارت إلى غرفة الملابس والمكياج على وقع الموسيقى الهادئة، قبل توجهها إلى مكان العرض حيث تنتظرها الفرقة الراقصة لأداء التدريبات.

وفي نهاية الفيديو، ظهرت عبارات باللغة الإنكليزية جاء فيها: “ها هي تأتي… إستعدوا”، قبل سماع صوت أحلام قائلةً: “وحشتوني”.

وانتهى المقطع المصور بعبارة “صنع في السعودية”.

وأرفقت الشامسي الفيديو بوسم (هاشتاغ) Ahlam2025.

يُذكر أن ألبوم أحلام السابق بعنوان “فدوة عيونك” صدر في عام 2021، ما جعل جمهورها في حالة انتظار لمجموعتها الغنائية المقبلة التي طال ترقبها.