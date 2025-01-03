أزمة جديدة تهدد مسلسل أحمد مكي في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من جديد يتورط الفنان أحمد مكي قبل أيام من انطلاق تصوير مسلسله الرمضاني “عين شمس”، ما يهدد بخروجه من موسم رمضان المقبل، حيث فاجأ المؤلف هاني سرحان، مكي وصنّاع العمل بالاعتذار عن عدم استكمال كتابة حلقات المسلسل، وبات لزاماً على الشركة المنتجة البحث عن مؤلف آخر لاستكمال كتابة باقي الحلقات، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة لضيق الوقت.

وهذه الأزمة ليست الأولى منذ الإعلان عن تقديم مكي لمسلسل “عين شمس”، حيث اعتذر عدد كبير من النجوم والنجمات عن عدم المشاركة في المسلسل، وهو ما أدى إلى تأخير التصوير حتى الآن، وكانت البداية حدوث خلاف كبير بين المخرج أحمد صالح والشركة المنتجة للعمل، ما دفع الأخيرة الى توجيه الشكر الى المخرج والاعتذار له عن عدم مشاركته في المسلسل، وهو ما اضطر أحمد مكي لوقف كل التحضيرات للمسلسل الى حين الاتفاق مع مخرج جديد، إضافة الى اعتذار عدد من الفنانين الذين تم ترشيحهم للمسلسل عن عدم المشاركة فيه لارتباطهم بأعمال فنية أخرى، لينتهي الأمر باعتذار هاني سرحان عن عدم كتابة باقي الحلقات، الأمر الذي يهدّد بخروج المسلسل من السباق الدرامي الرمضاني المقبل.