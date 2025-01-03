مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُكرّم نور الشريف في دورته الـ14

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد “مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية” لانطلاق فعاليات دورته الرابعة عشرة، في الفترة من 9 إلى 14 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقرّرت إدارة المهرجان إهداء الدورة لروح الفنان الراحل نور الشريف لتنطلق تحت شعار “دورة الفنان نور الشريف”.

وسيُقام حفل الافتتاح في معبد الأقصر، حيث تحتضن الآثار المصرية العريقة فعاليات المهرجان التي تجمع بين الفكر والثقافة والفنون.

ويكرّم المهرجان هذا العام النجم خالد النبوي، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محيي إسماعيل، والنجم الشاب نور النبوي. كما سيتم تكريم المخرج مجدي أحمد علي تقديراً لمسيرته السينمائية، إضافة الى مدير التصوير الدكتور محمد شفيق.

كما يشهد المهرجان حضوراً لعدد كبير من النجوم المصريين، من بينهم: يسرا، ليلى علوي، هالة صدقي، منة شلبي، شيري عادل، أحمد خالد صالح، داليا مصطفى، تارا عماد، هنادي مهنا، أحمد داود، وأحمد مجدي. كما يشارك السيناريست تامر حبيب، والكاتب أحمد مراد، والمخرج أمير رمسيس.

ويشارك فيلم “الهوى سلطان” ضمن مسابقات المهرجان، بحضور نجومه: أحمد داود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، والمخرجة هبة يسري. كذلك يُعرض فيلم “لأول مرة” من بطولة: تارا عماد، عمر الشناوي، رانيا منصور، فيدرا، وعايدة رياض، ومن إخراج جون إكرام.