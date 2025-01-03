شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام والعرض حصريا على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد سلام من تصوير مسلسل "كارثة طبيعية"، أولى بطولاته المطلقة، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة حصريا على watch it الإلكترونية، وهو تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن آخر أعمال محمد سلام في الدراما مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، الذي عرض ضمن منافسات سباق رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وكانت منصة watch it أعلنت مؤخرا عرض مسلسل "إقامة جبرية"، على شاشتها بداية من يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، وهو من بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.