شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إلهام شاهين.. قدمت ما يزيد عن 170 عملا ونور الدمرداش كلمة السر بمشوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، التي ولدت فى الثالث من يناير واستطاعت حفر اسمها في تاريخ السينما المصرية والعربية بفضل أدوارها المميزة وذكاءها في اختيار أعمالها، وهو ما يتضح مع كل عمل بدأته من نهاية السبعينيات كطالبة، وانطلقت بعد ذلك بطلة للعديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، بجانب المسرحيات التي شاركت بها، فهى إحدى خريجات معهد الفنون المسرحية.

إلهام شاهين قدمت ما يزيد عن 170 عملا فنيا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، حتى أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول، وكذلك عنصر أساسى فى أفلام فترة الثمنانينيات والتسعينات.

وروت إلهام شاهين بنفسها كواليس أول عمل لها فى التليفزيون المصرى فى رمضان مؤكدة أنه كان مسلسل صرخة برئ مع المخرج الراحل نور الدمرداش، قائلة: "أنها كانت وجه جديد ورغم ذلك أعطانى المخرج نور الدمرداش دور كبير يعتبر بطولة كان اسمى أول اسم وكنت سعيدة للغاية".

وتابعت إلهام، "قد لا يكون العمل أخذ حيز من الشهرة أو الانتشار لأننا كنا جميعا وجوه جديدة .. ولكن على الأقل كان له فائدة كبيرة على لأن الناس عرفتنى وحفظتنى وقتها".

وأضافت، "ثم كان هناك مسلسل "البركان" مأخوذ من قصة شيء من الخوف وأيضا اخراج نور الدمرداش وقدمت شخصية فؤادة التى قدمتها الراحلة شادية، ثم مسلسل أديب للمخرج يحيى العلمى مع نور الشريف، وأخو البنات اخراج محمد فاضل، ومسلسل وقال البحر لفاضل أيضا وأخرجه أسامة أنور عكاشة ".