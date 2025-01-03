شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نادية لطفي.. رفعت شعار الفنان موقف ودعمت القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملامحها الرقيقة، وموهبتها الكبيرة، استطاعت أن تثبت مكانتها خلال مشوارها الفني، وحققت مسيرة زاخرة، رسخت في أذهان الشعب المصري والعربي كله، فمن منا لا يحب جميلة الجميلات نادية لطفي والتي تحل اليوم الجمعة الموافق 3 يناير ذكرى ميلادها.

تحقيق النجاح كنجمة من نجوم الفن، هو أمر يعرفه الكثير، ولكن كان هناك وجها آخر لنادية لطفي لا يعرفه البعض، وهو أنها استطاعت أن تجعل اسمها جزءا لا يتجزأ من النضال العربي، وخصوصا دعمها للقضية الفلسطينية.

كانت نادية لطفى دائما صاحبة خطوات جريئة وملهمة، فلم تكتفي بفكرة التبرع للشعب الفلسطيني بل كانت توثق جرائم الاحتلال من خلال التصوير والدعم المعنوى

كانت كل ماتفعله نادية لطفي يجعلها محط تقدير وإحترام من الشعب الفلسطيني، بل من العالم العربي كله، وتم تقدير ماتفعله من الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كرمها وظهرت صورة شهيرة لهم وهو يضع على كتفها الشال الفلسطيني، كما كرمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس ومنحها وسام “نجمة القدس” تقديرًا لتاريخها النضالي.

نادية لطفي رفعت شعار" الفنان موقف" فأصبحت صوتًا للحق وأيقونة وطنية أثبتت أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتغيير ودعم القضايا.