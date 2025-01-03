شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عزت عن مشاركته في الشرنقة: سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك االفنان ياسر عزت في مسلسل الشرنقة الذي من المقرر عرضه في رمضان القادم 2025 حصريا على منصة "watch it"، من بطولة أحمد داود وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبد التواب.

وعبرعزت عن سعادته بتلك المشاركة حيث قال لليوم السابع: سعيد بانضمامي لذلك العمل خاصة أنه يعتبر ثاني تعاون يجمعني بالفنان أحمد داود بعد مسلسل زينهم، وأول تعاون مع المخرج محمود عبد التواب.

وأكد عزت: أنه متحمس جدا لدوره في المسلسل خاصة أن المسلسل يعتبر درامي تشويقي يحمل العديد من القضايا لعل أبرزهم غسيل الأموال.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر عزت مشاركته مع الفنان أحمد داوود في مسلسل زينهم حيث قدم دور "حفني" وهو عامل في المشرحة، يحاول أن يجلب النقود بكل الطرق ويقوم بعمل بعض المصالح من خلال عمله في المشرحة، فحفني هو شخص مراوغ، وقد قدم عزت الدور بشكل كوميدي بالرغم من كون الشخصية شريرة".