محمد سعد يحقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرض “الدشاش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد انطلاقة قوية في دور العرض السينمائية، حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون و634 ألف و814 جنيهًا في أول أيام عرضه، يوم الأربعاء. الفيلم يمثل عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب دام خمس سنوات منذ مشاركته في فيلم “الكنز” عام 2019.

أحداث كوميدية مشوّقة وعودة للتعاون مع زينة

يجسد محمد سعد في الفيلم شخصية “بلطجي” ضمن إطار كوميدي مشوّق، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وغيرهم. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

يجمع “الدشاش” بين محمد سعد وزينة للمرة الأولى منذ 16 عامًا، بعد تعاونهما في فيلم “بوشكاش” عام 2008، بالإضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج “وش السعد” الذي قدمه سعد عام 2016.

عودة مميزة إلى السينما

يمثل الفيلم عودة قوية لمحمد سعد، الذي اعتاد جمهوره على تقديم أدوار كوميدية مبتكرة. يُتوقع أن يحقق الفيلم مزيدًا من النجاح خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا مكانة سعد في قلوب محبيه.