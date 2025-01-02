تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد.. دراما حزينة وأغنية مبهجة واحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان تامر عاشور لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد “ياه” خلال الأيام المقبلة، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد. يأتي ذلك بعد نجاح الأغنية الرئيسية “ياه”، التي طرحها في 19 ديسمبر 2024، وحققت أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، متصدرة قائمة تريند “يوتيوب موسيقى”.

تفاصيل الألبوم

يتألف الألبوم من 12 أغنية باللهجة المصرية، يغلب عليها الطابع الدرامي الحزين، باستثناء أغنية واحدة تحمل أجواء مبهجة. تعاون عاشور في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عليم، أحمد المالكي، محمدي، مدين، وعمرو الشاذلي.

أسماء الأغاني

يتضمن الألبوم أغاني مميزة مثل:

“الله يحنن” (كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري)

“حبيبي القديم” (كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين)

“حبك رزق”

“قصر بهيج” (كلمات محمود بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام)

“ما ارتحناش” (كلمات حسام سعيد، ألحان إسلام رفعت، توزيع فهد)

“مش بعرف أنام” (كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري)

نجاحات مستمرة في 2024

شهد عام 2024 نجاحات كبيرة لتامر عاشور، أبرزها أغنية “هيجيلي موجوع” التي تجاوزت 185 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، واحتلت المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify. كما حصلت الأغنية على جائزة “أغنية العام” في حفل توزيع جوائز “بيلبورد عربية” بالرياض.

انتظار جماهيري

يترقب جمهور عاشور إطلاق ألبوم “ياه” باعتباره واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة لعام 2025، ليضيف الفنان مزيدًا من النجاحات إلى مسيرته الغنائية المميزة.