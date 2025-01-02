مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: احتفاء بالفن والثقافة في دورته الرابعة عشرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق خلال أيام الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المخصصة للاحتفاء بالفنان الراحل نور الشريف. يقام حفل الافتتاح في معبد الأقصر بين أحضان الآثار المصرية العريقة، من 9 إلى 14 يناير، تحت رئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة، الخارجية، الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر.

تكريمات وأسماء لامعة

يشهد المهرجان تكريم الفنان المصري خالد النبوي، بحضور نجوم بارزين مثل يسرا، ليلى علوي، هالة صدقي، شيري عادل، داليا مصطفى، أحمد مجدي، نور النبوي، والسيناريست أحمد مراد، إلى جانب المخرج مجدي أحمد علي والمخرج أمير رمسيس.

مشاركة أفريقية وعالمية

يكرم المهرجان عددًا من النجوم الأفارقة والعالميين، من بينهم النجم التونسي-الإيطالي أحمد الحفيان، والمخرج السنغالي موسى سنا أبسا، والمخرج السوداني إبراهيم شداد، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والنجمة الغانية أكوسوا بوسيا.

فعاليات وأفلام بارزة

سيشهد المهرجان عرض أفلام مميزة، من بينها فيلم “الهوا سلطان” بمشاركة نجومه أحمد داوود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، وفيلم “لأول مرة” بمشاركة تارا عماد، عمر الشناوي، ورانيا منصور.

أجواء احتفالية

تشمل فعاليات الافتتاح فقرة غنائية للمطربة السودانية آسيا مدني مع المطرب المصري حساني القوسي، في تعاون فني لأول مرة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعد فرصة مميزة للاحتفاء بالإبداع السينمائي الأفريقي والعربي، وجسرًا للتواصل الثقافي بين الشعوب.