لماذا رفضت ميمي جمال دخول ابنتَيها مجال التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الممثلة المصرية ميمي جمال عن سعادتها البالغة بتكريمها عن دورها في مسلسل “كامل العدد”، الذي أنتجته شركة “إيغل فيلمز”، مؤكدةً أنها أحبت دورها كثيرًا وتشعر أنه يستحق هذا التكريم. جاء ذلك خلال لقاء خاص أجرته مع موقع “الخليج 365” على هامش تكريمها في مهرجان “وشوشة”.

التكريم وحب الجمهور

أوضحت ميمي جمال أن تكريمها يمثل شكرًا على الجهد الكبير الذي بذلته في تقديم الدور، معتبرةً أن “كامل العدد” كان عملًا عائليًا مميزًا عبّر عن البيت المصري بكل اختلافاته، وهو ما أحبّه الجمهور وتفاعل معه.

رسائل شكر وتحيات لزملائها

وجهت ميمي جمال رسالة تقدير لشركة “إيغل فيلمز” ولكل فريق العمل في المسلسل، مشيدةً بالأداء والإنتاج. كما أعربت عن تقديرها للممثل حسين فهمي، الذي يشارك في الجزء الجديد من العمل المقرر عرضه في رمضان 2025.

مشاركة جديدة في “العتاولة”

على صعيد آخر، كشفت ميمي جمال عن مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل “العتاولة” من إنتاج شركة “الصباح”، مشيرةً إلى شعورها بالراحة والعمل كأنها بين أفراد عائلتها. كما أثنت على زملائها في العمل، مثل أحمد السقا، باسم سمرة، ولطفي لبيب، مؤكدةً أن الوقوف إلى جانبهم يعزز من اجتهادها وسعادتها.

حياة عائلية مفعمة بالشباب

في لقاء مشترك مع ابنتها، أشادت الأخيرة بروح والدتها التي وصفتها بأنها ما زالت تحمل قلب طفلة، وتحرص دائمًا على اختيار أدوارها بعناية. وكشفت ميمي جمال عن رفضها دخول ابنتيها مجال التمثيل بسبب معارضة زوجها الراحل حسن مصطفى، الذي كان يرى أن المهنة ليست سهلة.

ذكرى الزوج الراحل وتكريم قادم

عبّرت ميمي جمال عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن مصطفى، مؤكدةً شعورها بأنه فخور بنجاحها المستمر. كما أعلنت عن تحضير مهرجان خاص يحمل اسمه في عام 2025، تكريمًا لمسيرته الفنية المميزة.

بهذا التكريم، تؤكد ميمي جمال استمرارها في تقديم الفن الراقي الذي يعبر عن القيم العائلية والمجتمعية، إلى جانب احتفاظها بحضور قوي في الدراما الرمضانية.